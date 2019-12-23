BEDAŞ güncel elektrik kesintisi programı: Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisi programı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Elektrikleri kesilenler, elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. Elektrik kesintisi programında planlı kesintiler ve elektriklerin ne zaman geleceği yer alıyor. İşte merak edilen kesinti listesi…

23 ARALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

– ŞAHİNTEPE Mh., KARTAL Sk., MARTI Sk., TÜRKER Cd., UĞUR MUMCU Cd., YUNUS Sk., BAĞDA Sk., BAL Sk., ÖZTÜRK Sk., ŞİRİN Sk., AŞIK VEYSEL Cd., SEL Sk., ŞAFAK Sk., ŞENOL Sk., YALÇIN Sk., LALELİ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33504-12555-11192-11126)

– TELSİZ Mh., 80 CAMİİ Sk., 80 Sk., 80/2 Sk., 80/3 Sk., 81 Sk., 83 Sk., 83/1 Sk., 84 Sk., 84/1 Sk., 84/2 Sk., 84/2A Sk., 84/3 Sk., 84/4 Sk., 84/5 Sk., 85, 85/2 Sk., 86 Sk., 86/1 Sk., 87 Sk., 88 Sk., 88/3 Sk., 89 Sk., 90 Sk., 91 Sk., 92 Sk., 92/1 Sk., 93 Sk., 94 Sk., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33507-1462)

– HALLAÇLI Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32287-25022-26051)

– KAZIM KARABEKİR Mh., 8/5B Sk., 8/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32808-18547)

– 50. YIL Mh., 2199. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33410-28508)

– BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., İSMET İNÖNÜ Cd., ERCİYES Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33182-41615-29524-30504-28331-29733-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29957-28624-28679-29414-29695-29526-29525-28153-29527)

– MEVLANAKAPI Mh., BAŞBAKKAL MEYDANI Sk., BAŞBAKKAL Sk., BIÇKI Sk., DUTLU BAKKAL Sk., DİNGİL Sk., GÜMÜŞ ÇAYIRI Sk., KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI Sk., KATİP MURAT CAMİİ Sk., LALEZADE Sk., MELEK HATUN Sk., SELAMAĞASI Sk., SEZAİ HASAN Sk., TOPKAPI KARAKOLU Sk., ZAĞARCIBAŞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33223-2267)

– BALAT Mh., ABDİ SUBAŞI MEKTEBİ Sk., ABDİ SUBAŞI Sk., AKÇİN Sk., BAKİ DEDE Sk., CAFER SUBAŞI CAMİİ Sk., FENER KİREÇHANE Sk., RENDECİ Sk., SANCAKTAR YOKUŞU Sk., TOPÇUBAŞI Sk., VODİNA Cd., YALDIZCI Sk., YASEMİN Sk., YILDIRIM Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., ABDİ SUBAŞI Sk., CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., DR. SADIK AHMET Cd., YILDIRIM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33224-2119)

– DEFTERDAR Mh., ÇELEBİ ÇAYIRI Sk., TÜFEKÇİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33172-8801)

– TERAZİDERE Mh., YÖNTEM Sk., EGEMEN Sk., 60. YIL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33192-8609)

– YENİMAHALLE Mh., ÖZAY Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33268-31528)

– ALİ KUŞÇU Mh., BAŞHOCA Sk., BAŞMÜEZZİN Sk., FATİH Cd., HAFIZPAŞA Sk., MÜKERRİR Sk., YAVUZ SELİM Cd., YEDİ EMİRLER Sk., YUSUF ZİYAPAŞA Sk., ATİKALİ Mh., BAKKALZADE Sk., FATİH Cd., HAFIZPAŞA Sk., ISPANAKÇI Sk., MÜSTAKİMZADE Sk., NİŞANCA Cd., SERİN Sk., SİLİSTRE Sk., YAVUZ SELİM Cd., ÇARŞAMBA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33221-2017)

– HACI KADIN Mh., ATATÜRK Bul., MOLLA HÜSREV Mh., ATATÜRK Bul., (FATİH İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33225-2063)

– CİHANGİR Mh., KARTOPU Sk., ŞAHMERAN Sk., YASEMİN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33218-21166)

– GÜZELYURT Mh., 2138. Sk., 2149. Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., 2145. Sk., 2146. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33227-20058)

– ŞENLİKKÖY Mh., KARANFİL ÇİÇEĞİ Sk., MEHMET GERGELİ Sk., ORMAN Sk., SEVİNÇ Sk., ŞEHİT AHMET ERSOY Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33285-1262)

– GÜZELYURT Mh., 2138. Sk., 2149. Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., 2145. Sk., 2146. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33311-20058)

– BEŞTELSİZ Mh., 1 YOL Sk., 114/1 Sk., 2 YOL Sk., 4 YOL Sk., 5 YOL Sk., 75/11 ÇIKMAZ Sk., 75/11 Sk., 75/12 Sk., 75/2 Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., ÇIRPICI Mh., 75/2 Sk., MODABAĞ 1 Sk., MODABAĞ 10 Sk., MODABAĞ 4 Sk., MODABAĞ 8 Sk., MODABAĞ 9 Sk., SEYİTNİZAM Cd., YULAF TARLASI (G/1) Sk., YULAF TARLASI (G/2) Sk., YULAF TARLASI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:15-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33288-1866)

– ŞENLİKKÖY Mh., AKASYA Sk., BUKET Sk., CEVİZLİ Sk., ÇEVRE Sk., EKŞİ NAR Sk., FLORYA Cd., HÜRRİYET Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-15:45 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33292-1721)

– HÜRRİYET Mh., YONCA 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33312-31001)

– 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33313-28853)

– 50. YIL Mh., 2062. Sk., 2177. Sk., D Cd., ORHAN GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33339-28360 TM)

– CİHANGİR Mh., OYACI Sk., KIRBAÇ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33347-21619 TM DEPAR :3)

– PİRİPAŞA Mh., DEREİÇİ Sk., SOLAK ÇEŞME Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33357-3192)

– GÜRSEL Mh., ESKİ BEŞİKTAŞ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33359-9419 T.M. İLGİLİ DEPAR,9156 T.M. İLGİLİ DEPAR)

– BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., DEDEOĞLU Sk., TÜRKER Sk., RAKKAS Sk., BOTANİK BAHÇE Sk., BATI ÇEŞME Sk., YASA Sk., PAPATYA Sk., BORDO Sk., DOĞU ÇEŞME Sk., TABAN DERE Sk., ÜZGÜNLER Sk., GÖKBEN Sk., GÜRLER Sk., MUCİT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33321-25018-25776)

– FERHATPAŞA Mh., İHSANİYE Sk., ATATÜRK Cd., KAMİL GÖK Sk., VEZİR FERHATPAŞA Cd., MANİSA Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33333-23240)

– FERHATPAŞA Mh., ŞEHİTLER Cd., İCADİYE Sk., YUSUFHOCA Sk., TAHTA KÖPRÜ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33335-23250)

– ÇAKIL Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33371-23062 23401 23237 23678 23199 23006 234425 23426 23238)

– DİKİLİTAŞ Mh., EMİRHAN Cd., YENİDOĞAN Sk., BARBAROS Bul., GAYRETTEPE Mh., BAYINDIR Sk., EMİRHAN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33394-3271)

– DİKİLİTAŞ Mh., ASLAN Sk., AYAZMADERESİ Cd., BESTEKAR Sk., SARAKA Sk., TUĞRUL Sk., YENİ GELİN ZERDE Sk., ZERDE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33395-3781)

– BALMUMCU Mh., DELLALZADE Sk., MECİDİYE Mh., MUSTAFA İZZET EFENDİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33401-3903)

– MERKEZ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33415-9114,9182,9833,9289,9095,9467,9093,9094 T.M.)

– ÇIRPICI Mh., YENİ KARAKOL Sk., 3. TAŞOCAĞI Sk., SEFA Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33455-1087)

– KUŞTEPE Mh., BENEK Sk., ÇİLEK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33372-9625 T.M. İLGİLİ DEPAR,9075 T.M. İLGİLİ DEPAR)

– TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33414-9388,9285,9425,9371,9372,9346,9456,9033,9039,9519,9398,9510,9207,9550 T.M.)

– MEHMET AKİF ERSOY Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33416-9070,9613,9591,9533,9845,9092,9583,9238,9616,9069,9429,9118,9213,9080,9214,9656 T.M.)

– İNÖNÜ Mh., 355. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33420-20291 DP6)

– DİKİLİTAŞ Mh., YENİDOĞAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33398-3861)

– TÜRKALİ Mh., IHLAMURDERE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33399-3505)

– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1289/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33441-28003 TM)

– YILDIZ Mh., ÇIRAĞAN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33403-3084)

– KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33456-2256)

– GÜMÜŞDERE Mh., BALCI ÇIKMAZI Sk., BAYRAKTAR Sk., HATİP Sk., UĞUR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33457-)

– SULTANÇİFTLİĞİ Mh., 165. Sk., 42. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33469-28024 TM)

– TELSİZLER Mh., TALATPAŞA Cd., ALAZ Sk., ATICI Sk., CEYLİN Sk., CİHANNUR Sk., ULU Sk., ÖZGÜRLÜK Sk., KEMER HATUN Sk., DUTLUK Cd., EKMEKÇİ Sk., HORA Sk., BEŞİK Sk., TAŞKAYA Sk., ÖZDENİZ Sk., ÜLKÜMEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33450-9197 T.M.)

– GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33440-28427)

– ŞAHİNTEPE Mh., AŞIK VEYSEL Cd., MEVLANA Cd., GÖZDE Sk., KUMSAL Sk., ÇINAR Sk., KÖSEOĞLU Sk., SAYDAM Sk., BURAK Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33509-11131-12550)

– ADNAN KAHVECİ Mh., TERSANE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33518-22409)

– ADNAN KAHVECİ Mh., HARBİYE Cd., GÖLBOYU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33519-22400)

– ADNAN KAHVECİ Mh., BÜYÜKDERE Cd., IHLAMUR Cd., KUŞTEPE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33520-21392)

– GÜNEŞTEPE Mh., ÇEKİRDEKSİZ Sk., NURCAN Sk., ŞAHİKA Sk., ANİBAL Sk., BAĞLAR Cd., GÜNGÖREN Cd., TUNA Sk., GÜNEŞLİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33523-136)

– DEMİRTAŞ Mh., RÜSTEMPAŞA Mh., SARIDEMİR Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33454-2254)

– SAKARYA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33487-28773 TM)

– GÜNEŞTEPE Mh., GÜNGÖREN Cd., BAĞLAR Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33527-284)

– YEŞİLBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KARAAĞAÇ Mh., DOSTLUK Cd., KAHRAMAN Cd., YİĞİTTÜRK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33472-21071, 20704, 22802, 22803, 27052, 20306, 22692, 20748, 20705)

– ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33484-28076 tm)

– İNÖNÜ Mh., BURSA Sk., 2.ÇAMLIK Sk., GERÇEK Sk., MUAMMER AKSOY Cd., SAMİ PAŞA Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33486-11858-11737)

– 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33488-28517 tm)

– KARTALTEPE Mh., KARACAOĞLAN Sk., BAŞARI Sk., FAİK KÖKSAL Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33503-1244)

– GENÇOSMAN Mh., FİLİZ Sk., GEÇİT Sk., GÜZELLER Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33510-483-DEPAR- 7)

– ÇOBANÇEŞME Mh., KIMIZ Sk., DUMLUPINAR Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33546-31770)

– YEŞİLOVA Mh., KOCATEPE Sk., BENHÜR Sk., 2.ŞANLI Sk., AKGÜNLER Sk., KAMACI Sk., YEŞİL ZÜMRÜT Sk., CENNET Mh., GENÇ OSMAN Sk., NAMIK KEMAL Cd., 1.OSMAN GAZİ Sk., TEVFİK FİKRET Sk., 1.ULUBATLI HASAN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33543-11655)

– ZAFER Mh., MADALYON Sk., GİRNE Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., FEVZİ ÇAKMAK Mh., KELEBEK Sk., LALE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33547-31020)

– İMRAHOR Mh., MAHYA Sk., İMRAHOR Cd., DEKOR Sk., ASIR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33573-29841-28446)

– CUMHURİYET Mh., SİYAVUŞPAŞA Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33584-20103)

– BEŞYOL Mh., BEŞYOL YAN YOLU Sk., BİRLİK Cd., KARADENİZ Sk., FABRİKALAR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33534-11296-11243)

– BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33550-4452-4257)

– EMİRGAN Mh., KİREÇBURNU Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33551-4450-4074)

– RUMELİFENERİ Mh., GARİPÇE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33552-4359-4350-4921-4920-4705-4706-4707-4483-4331-4343-4633-4339-4673)

– YAVUZ SELİM Mh., SEVBAN MEHMET Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33619-29106)

– CUMHURİYET Mh., SİYAVUŞPAŞA Sk., DERVİŞ EROĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33586-20104)

– CUMHURİYET Mh., DERVİŞ EROĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33588-20105)

– BAHÇELİEVLER Mh., ILGIT Cd., YUNUS EMRE 3 Cd., FEVZİ ÇAKMAK 2 Cd., MEVLANA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33606-24430)

– BOLLUCA Mh., SARAYLI Sk., VAKKAS Sk., BATURALP Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33566-29102)

– CUMHURİYET Mh., ATATÜRK Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33568-20102)

– MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., KARLIBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-13:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33623-29587)

– MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., NENEHATUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 15:10-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33626-29092)

– TÜRKOBA Mh., BURCU Sk., TEPECİK Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., NESLİHAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33614-24413)

– ESKİ HABİPLER Mh., ÇINARLI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33616-29328 TM)

– BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1018. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında YUNUS EMRE Mh., 1621. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33618-28416 TM – 28310 tm)

– MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33625-29277)