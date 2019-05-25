BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik en önemli enerji ihtiyaçlarımızın başında geliyor, elektrik kesintisi durumlarında elektrikler saat kaçta gelecek sorusu önem kazanıyor. İstanbul’daki elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ’ın sitesi üzerinden yayınlanıyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi listesi…

Güncel elektrik kesintisi listesini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz;

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

25 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

– BAHÇELİEVLER Mh., CELAL NURİ Sk., GÜNEŞ 1 Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., İPEK Sk., ERDE Sk., NAZLI HANIM Sk., NACİ KASIM Sk., BOZKIR Sk., ARZU Sk., ÇALDIRAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24039-680)

– KAZIM KARABEKİR Mh., 1/5. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24030-18534)

– BAHÇELİEVLER Mh., GÜNEŞ 1 Sk., MEHTAP Sk., ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL Sk., İPEK Sk., ERDE Sk., CELAL NURİ Sk., ŞAİR ORHAN VELİ Sk., NAZLI HANIM Sk., ARZU Sk., BOZKIR Sk., SARMAŞIK 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24036-633)

– DEREAĞZI Mh., METE Sk., SERİNPINAR Cd., NİMET Sk., KARACAOĞLAN Cd., POYRAZ Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24186-22315)

– AKÇABURGAZ Mh., AHMET YESEVİ Cd., 3138. Sk., 3137. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24188-20034)

– ÇAĞLAYAN Mh., LEVENT Sk., PARK Cd., FIRIN Sk., VATAN Cd., ZUHAL Sk., DİZER Sk., ŞEREF Sk., PAŞA Sk., TAYFUN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24175-9134 T.M.)

– ÇAĞLAYAN Mh., MERAL Sk., ZUHAL Sk., ENİS Sk., KAYABAŞI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24176-9101 T.M.)

– GÖZTEPE Mh., KELEBEK Sk., LEYLAK Sk., MASLAK Cd., KAMİL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24179-31451)

– DEMİRTAŞ Mh., KALEM Sk., KANTARCILAR Cd., PAÇACI Sk., UZUNÇARŞI Cd., RÜSTEMPAŞA Mh., ASMAALTI Cd., BÜYÜKBAŞ Sk., HASIRCILAR Cd., KALÇIN Sk., KIZILHAN Sk., RÜSTEMPAŞA MAHKEME ÇIKMAZI Sk., RÜSTEMPAŞA MAHKEME Sk., SARIDEMİR Mh., KUTUCU Sk., KADIOĞLU Sk., KANTARCILAR ARALIĞI Sk., KANTARCILAR Cd., LİMONCU Sk., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., SOBACILAR Sk., UZUNÇARŞI Cd., TAHTAKALE Mh., TOMRUK ÇIKMAZI Sk., TOMRUK Sk., TAHTAKALE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24199-2115 TM)

– GÖZTEPE Mh., KELEBEK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24178-31604)

– BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 6. Cd., 7. Cd., ÇİĞDEM Sk., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., SÜMBÜL Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24207-20844 20848)

– ADNAN MENDERES Mh., YAHYA KEMAL Cd., GÖKSU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24221-28578)

– MERKEZ Mh., CENDERE Cd., ERSEVEN Sk., CEYHUN Sk., AYAZMA Cd., İSMETPAŞA Cd., MERMERCİLER Cd., YENİÇARŞI Sk., SADABAD Cd., KEMERBURGAZ Cd., YURDAGÜL Sk., HAMİDİYE Mh., SELAMET Sk., ÇAĞLAYAN Mh., BİROL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., CENDERE Cd., ÇAKIRLAR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24177-9543,9314,9107,9620,9444,9468,9337,9089,9661,9200,9417,9674,9618,9428,9136,9561,9203,9454,9048,9453,9902 T.M.9139,9542,9149,9338,9449,9666,9202 T.M.,9605,9121,9082,9108,9172,9205 T.M.9915,9916 T.M.)

– DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., ŞEHİT J. ASB. ÇVŞ. HALİL ÜNAL Sk., KÖŞK Sk., KEMAL SUNAL Cd., RIHTIM Sk., TURNA Sk., BALIKÇI Sk., YOSUN Sk., ÇUKUR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24187-21047)

– BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 1. Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24189-21611)

– KAPTANPAŞA Mh., SERDENGEÇTİ Sk., PORSUK AĞACI Sk., DERE BOSTANI Sk., BALKAN Sk., UZUNCA Sk., SELGEÇTİ Sk., KÜÇÜK ALTAYBAŞI Sk., SEHER Sk., BİRLİK Sk., YAY Sk., NAKKAŞ PENAHİ Sk., ŞELALE Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., ALTI ÇINAR Sk., SÜMER Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24313-3188)

– ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24228-28038)

– KARLIBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24229-28563)

– ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., KARLIBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:30-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24230-28563-29657-29586-29585-28058-28140)

– ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24258-4419)

– ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24259-4419)

– BÜYÜKDERE Mh., EKSERCİ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24262-4006)

– BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., GÖLET Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24237-25972-26127)

– DEREAĞZI Mh., ŞARK Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24243-22256)

– ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24257-4420)

– PİRİNÇÇİ Mh., URGAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24269-29045 TM)

– ŞEMSİPAŞA Mh., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 29. Sk., 30. Sk., 48. Sk., 51. Sk., 53. Sk., 54. Sk., SOKULLU MEHMETPAŞA Cd., KÜÇÜKKÖY Cd., MERKEZ Mh., KUYULU Sk., SANCAKLI Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24292-28824 TM)

– KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., İPEK Sk., MEŞELİK Sk., KÜÇÜK PARMAK KAPI Sk., TAKSİM KUYU Sk., İSTİKLAL Cd., ABDULLAH Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24301-3023)

– BEDRETTİN Mh., TAYYARECİ ZEKİ Sk., ANBAR ARKASI Sk., DR. BEDİİ GORBON Sk., BEDRETTİN CAMİ Sk., AKARCA Sk., GÜZELCE Sk., DERVİŞ AHMET Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24302-3029)

– ARAP CAMİ Mh., YENİ CAMİİ ÇEŞME Sk., GALATA MAHKEMESİ Sk., ARAP CAMİ ÇIKMAZI Sk., EMEKYEMEZ Mh., YANIK KAPI Sk., BUĞULU Sk., FÜTUHAT Sk., TERSANE Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24303-3575)

– TAYAKADIN Mh., CEPHANELİK ÜSTÜ Sk., CEPHANELİK Sk., DEMİR ALİ Cd., TAYAKADIN-YASSIÖREN Cd., KESEBİR Cd., PEKGÖZ Sk., PINARBAŞI Cd., CEYLİN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24308-30511-28807-29452-41241)

– KAVAKLI Mh., AVNİ ANIL Sk., VEZİRLER Sk., DİVAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24309-20139)

– SİNANOBA Mh., İBRAHİMZADE Cd., ZEYNEP Sk., DOĞAN 1 Sk., ŞÜKRÜ Sk., BAYINDIR Sk., ASUDE Sk., AYÇİÇEĞİ Sk., BERİVAN Sk., BAYBORA Sk., BARLAS Sk., AKŞİT Sk., AYDENİZ Sk., KEKAVA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24289-24365 24092)

– CUMHURİYET Mh., AKŞEMSETTİN Sk., BOSNA Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24290-28247 TM)

– SEYİTNİZAM Mh., G/13 Sk., G/18 Sk., G/19 Sk., G/20 Sk., G/21 Sk., G/22 Sk., G/22/2 Sk., G/23 Sk., G/25 Sk., G/26 Sk., G/26/1 Sk., G/29 Sk., G/31 Sk., G/33 Sk., G/35 Sk., G/36 Sk., G/37 Sk., G/37/1 Sk., G/38 Sk., G/27 Sk., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24295-1927)

– ZAFER Mh., DENİZ GEZMİŞ Cd., DOĞAN ARASLI Bul., ADİLE NAŞİT Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24296-27080)

– KAPTANPAŞA Mh., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., SOBACI Sk., PİYALEPAŞA Bul., PİYALE MUMHANESİ Sk., YAY Sk., REİS Sk., DERE BOSTANI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24314-3869)

– ÖMERLİ Mh., İHSANGAZİ Sk., NUSRET Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24298-27112,22523,22681,20529,22389)

– KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., ANADOLU Sk., SADRİ ALIŞIK Sk., HASNUN GALİP Sk., İPEK Sk., TEL Sk., KULOĞLU Mh., AĞA HAMAMI Sk., SADRİ ALIŞIK Sk., KOCAAĞA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24300-3014)

– KAPTANPAŞA Mh., TÜRBE Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24312-5017)

– KAPTANPAŞA Mh., REİS Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24315-3727)

– YEŞİLCE Mh., ULUBAŞ Cd., ÇELİK Cd., AYTEKİN Sk., DEMİRBAŞ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24299-9002 T.M.)

– DELİKLİKAYA Mh., ERSEL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24307-27160,27202,,27201,27200,27196)

– ÇİFTLİKKÖY Mh., SULTAN SÜLEYMAN Cd., BELGRAT Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24316-23449 23234 23713 23648 23636 23403 23513 23433 23416 23227 23657 23105 23215 23247)

– AKÖREN Mh., SULTAN ÇEŞME Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(24317-23750 23598 23592 23589 23646 23628)