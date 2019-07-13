Bedelli askerlik başvuruları başlıyor! Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nce yapılan duyuruda “Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlar; 2019’da silahaltına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır.”

“2019’da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır. İki veya üç yıllık meslek yüksekokulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler, 31 Temmuz 2019´a kadar yoklamalarını yaptıracaktır. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecektir.”

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Duyuruda, bedelli askerlik hizmetinden yararlanacakların başvurularının 16 Temmuz 2019’da başlayacağı, kura işleminin 2020 Ocak ayında yapılacağı ve duyurulacağı bildirilerek şöyle denildi: “Hak sahiplerinin 1 aylık temel askerlik eğitimi için silâhaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacaktır. Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019’da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 01 Kasım 2019´a kadar; diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019´a kadar yapacaktır.”

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

“Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 liradır. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacaktır.”

DÖVİZLE ASKERLİK NE KADAR?

Duyuruda “2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro’dur. Mevcut uygulamaya devam edilecektir. İdari para cezası alanlardan; 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların, 26 Aralık 2019´a kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş idari para cezaları tahsil edilmeyecektir. 2020 yılında silahaltına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler, 16 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır” denildi.

DHA