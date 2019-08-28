Behramoğlu’nun bağışladığı 7 bin kitaba özel açılış

Eskişehir'in ilk yerleşim yeri olan ve tarihi evlerin bulunduğu bölgede Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ataol Behramoğlu'nun bağışladığı eserler sergilenecek. Paşa Mahallesi Hacı Ebe Sokak'ta yer alan 265 yıllık tarihi Yağcızade Konağı'ndaki Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda, Behramoğlu tarafından Odunpazarı Belediyesi'ne bağışlanan yaklaşık 7 bin kitap yer alacak. Odunpazarı'nın tarihi ve nostaljik dokusu içinde yer alan Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda şiir başta olmak üzere Türkçe ve birkaç dilde edebiyat, sanat ve sosyal bilimler içerikli yapıtlar yer alacak. Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nın edebiyatçıların buluşma merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

BARIŞ GÜNÜ'NDE AÇILACAK

Yunan Şair Yannis Ritsos'un “Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış” dizeleri ile başlayan ‘Barış' adlı şiirini Türkçe'ye çeviren Behramoğlu'nun adını taşıyan Ataol Behramoğlu Kitaplığı, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde gerçekleşecek açılış ile şiir ve edebiyatseverlere kapılarını açacak.

TÜRK EDEBİYATINA VE ŞİİRE YAPILMIŞ OLAN BİR VEFA HAREKETİ

Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nın dizaynı ile yakından ilgilenen Behramoğlu, kitapları raflara kendi elleri ile yerleştirdi. Behramoğlu, “Bu vesile ile de ben kütüphanemde yer alan belli başlı kitaplarımı göndermiş oldum. Dolayısıyla bu Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda benim yazdığım ve çevirdiğim kitapların yanı sıra benim kütüphanemin kitapları olacak. Bu gerçekten büyük bir olay, çünkü biz de yazarlar, sanatçılar ölüp gittikten sonra o biriktirdikleri kitaplar genel de telef olur, sahaflara düşer. Böyle bir girişim aslında örnekte bir olay” dedi.

ZAMAN İÇİNDE BİR KÜLTÜR MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Kitaplarının bir mekanda toplanmasının hayallerinden biri olduğunu dile getiren Behramoğlu, bu durumun gerçekten olağan üstü bir şey olduğunu söyledi. Adını taşıyan kitaplığın Eskişehir'de yer alan üniversitelerde yüksek lisans, doktora çalışması yapacak olanlara, öğretim üyelerine, lise öğrencilerine çok büyük katkılar sağlayacağına dikkat çeken Behramoğlu, “Ataol Behramoğlu Kitaplığı zaman içinde bir kültür merkezine dönüşecek. Genellikle edebiyat ağırlıklı, edebiyatın içinde de şiir ağırlıklı bir kültür merkezine dönüşecek. Mutlaka orada etkinlikler, buluşmalar yapacağız ve orası bir sanat, kültür evi olarak adını duyuracaktır” diye konuştu.