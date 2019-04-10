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Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM’den bekçi alımı sonuçları bekleyişi…

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 8 bin bekçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar EGM'den bekçi alımı başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

10:38 -
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Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM’den bekçi alımı sonuçları bekleyişi…

8 bin bekçi alımı için başvurular 1 Nisan’da tamamlandı. Başvuru yapan adayların gözü bekçilik başvuru sonuçlarında. Peki bekçi alımı ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM tarih verdi mi? İşte bekçi alımı başvuru sonuçlarına dair detaylar…

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl bekçi alımı sonuçları 40 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu yıl sonuçlarının nisan sonu veya mayıs başında açıklanması bekleniyor fakat net tarih belli değil.

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İSTİHDAM EDİLMEK İÇİN SINAVI GEÇMEK ŞART

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018’de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

SINAV NE ZAMAN?

Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu dönemde de temmuz ayının sonunda veya ağustos ayının başında yapılması bekleniyor.

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