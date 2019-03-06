Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvuruları için büyük gün! Şehir şehir kontenjanlar…

Bekçi alımı için bir süredir beklenen tarihin gelmesiyle bekçi alımı şartları merakla araştırılmaya başlandı. Bekçi alımı şartları neler sorusunu soran vatandaşlar aynı zamanda hangi şehirde bekçi alımı için kaç kontenjan ayrıldığını merak ediyor. İşte başvuruları bugün başlayacak olan bekçi alımına dair detaylar…

BEKÇİ ALIMI DETAYLARI…

Geçtiğimiz senenin kasım ayında yayınlanan Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 10 bin yeni kadro ihdas edildiği resmen yayınlanmıştı. O tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 2019 yılında yapılacak olan bekçi alımına yönelik beklentiler artarak devam ediyordu. Bekçi adayları Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için başvuruların ilan edileceği tarihi heyecanla bekliyordu ve beklenen tarihler geldi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Bekçi olmak isteyen adaylar, müracaatlarını Polis Akademisi internet sitesi (Pa.edu.tr) aracılığıyla yayımlanacak ekran üzerinden gerçekleştirecek. E-Devlet şifresiyle erişilebilecek bu ekran üzerinden aranan şartlar ve iletişim bilgilerine dair bazı bilgiler girilecek. Ön başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar, daha sonraki süreçte ise şahsen başvuru, evrak teslimi, ön sağlık kontrolünden geçecekleri merkezleri yine kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Polis Akademisi Başkanlığının bugün içerisinde başvuru ekranını erişime açması bekleniyor.

HANGİ İLDE NE KADAR BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?

Türkiye genelinde 8 bin kişinin istihdam edileceği bekçi alımı için kontenjanlar belirlendi. İşte, resmi açıklama öncesi o kontenjanlar hakkında ön bilgi;

Adana ilinde 260 bekçi için kontenjan belirlendi.

Adıyaman ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Afyonkarahisar ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ağrı ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Amasya ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ankara ilinde 500 bekçi için kontenjan belirlendi.

Antalya ilinde 300 bekçi için kontenjan belirlendi.

Artvin ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Aydın ilinde 150 bekçi için kontenjan belirlendi.

Balıkesir ilinde 175 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bilecik ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bingöl ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bitlis ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bolu ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Burdur ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bursa ilinde 325 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çanakkale ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çankırı ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çorum ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Denizli ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Diyarbakır ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Edirne ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Elazığ ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Erzincan ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Erzurum ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Eskişehir ilinde 140 bekçi için kontenjan belirlendi.

Gaziantep ilinde 220 bekçi için kontenjan belirlendi.

Giresun ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Gümüşhane ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Hakkâri ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Hatay ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Isparta ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

İçel (Mersin) ilinde 180 bekçi için kontenjan belirlendi.

İstanbul ilinde 1000 bekçi için kontenjan belirlendi.

İzmir ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kars ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kastamonu ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kayseri ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırklareli ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırşehir ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kocaeli ilinde 360 bekçi için kontenjan belirlendi.

Konya ilinde 290 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kütahya ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Malatya ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Manisa ilinde 220 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kahramanmaraş ilinde 140 bekçi için kontenjan belirlendi.

Mardin ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Muğla ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Muş ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Nevşehir ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Niğde ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ordu ilinde 75 bekçi için kontenjan belirlendi.

Rize ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sakarya ilinde 200 bekçi için kontenjan belirlendi.

Samsun ilinde 90 bekçi için kontenjan belirlendi.

Siirt ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sinop ilinde 35 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sivas ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tekirdağ 125 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tokat ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Trabzon ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tunceli ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Şanlıurfa ilinde 280 bekçi için kontenjan belirlendi.

Uşak ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Van ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Yozgat ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Zonguldak ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Aksaray ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bayburt ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Karaman ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırıkkale ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Batman ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Şırnak ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bartın ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ardahan ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Iğdır ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Yalova ilinde 75 bekçi için kontenjan belirlendi.

Karabük ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kilis ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Osmaniye ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Düzce ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.