Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 bekçi alımı için başvuru şartları neler…

Bekçi alımı için büyük bir merakla bekleyiş sürerken bazı yeni gelişmeler de yaşanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bekçi alımlarının 2019 yılı Şubat ayı sonunda başlayacağını duyurdu. 81 ilde alımın gerçekleşmesi beklenirken, daha önce ikametgah sorunu nedeniyle birçok aday mağdur olmuştu. Soylu'nun açıklamalarına göre süreç Şubat ayı sonunda başlayacak. İllerdeki bekçi ihtiyaçları toplanacak. İhtiyaç taleplerinin toplanması sürecinin Mart ortalarına kadar sürmesi bekleniyor. Sonrasında İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılacak değerlendirmelerin ardından Devlet Personel Daire Başkanlığına gönderilecek. Devlet Personel Daire Başkanlığı'nca yapılacak nihai planlamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bekçi alımı kadrosu için onay alınacak ve ilana çıkılacak. Bu sürenin de Nisan ortasını bulabileceği öngörülüyor.

BEKÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILIYOR, NELER SORULUYOR?

Ön sağlık kontrolünü geçen adaylar giriş sınavlarına alınıyor. Giriş sınavları; yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlardan oluşmaktadır. Yazılı sınav, test şeklinde yapılır. Adaylara beş şıktan oluşan çoktan seçmeli 100 soru sorulur. Sınav soruları; Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Genel Kültür alanlarından oluşur. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Fiziki yeterlik sınavını geçen adaylar sözlü sınava çağrılır. Adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Her aday; konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüven, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş ayrı kriterden ve her kriter 20 puan üzerinden olmak üzere değerlendirmeye alınır.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak, İlkokulu bitirmiş olmak, Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak gibi şartlarla başvuru yapılabiliyor.