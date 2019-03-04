Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar

Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı, atama yapılmasını bekleyen bekçi adayları tarafından heyecanla araştırılıyor. Bekçi adaylarına müjdeli haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi. Soylu, 2019 yılında 8 bin kişilik bekçi alımı yapılacağını belirterek bazı illere torpil geçileceğini de söyledi. Peki, bekçi alımı başvuruları ne zaman ve koşulları neler?

2019 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılı içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından 8 bin bekçi alınacağı müjdesini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada alımların Mart ayı başında gerçekleşeceğini de söyledi.

İşte Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarından bugüne kadar, yani 2016 yılından itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görev basındadır. Hâlihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam etmektedir. Yani neredeyse rakam toplam 10 bin 300’e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız bu ayın sonu itibarıyla görevlerine Türkiye’nin bütün vilayetlerinde başlayacaklardır. Ama bununla da yetinmiyoruz, mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de yeniden ilana çıkıyoruz.”

BAZI İLLERE BEKÇİ ALIMINDA TORPİL YAPILACAK

Mart ayında yapılacağı ifade edilen bekçi alımlarıyla alakalı bakanın müjdesinde bazı şehirlere kadro sayısında torpilin uygulanacağı da aktarılmıştı. Bu torpilin kadro sayısını yükseltmek olarak aktarıldığı konuşmada bakan Soylu, sayının bazı ihtiyacın söz konusu olduğu noktalarda özellikle büyükşehirlerde, böyle bir politika izleneceğinin altını çizmişti.

ANKARA’YA 500 BEKÇİ ALINACAK

Ankara’ da bekçi alımı konusunda Mart ayında yayımlanacak 8 bin kişilik kadrodan, Ankara’ nın 500 kişi alacağını ve bu konuda imzayı bugün attığını ifade eden Bakan Soylu, bekçilerin Ankaralıların güvenli ve huzurlu şekilde uyumaları için görev başında olacaklarına vurguda bulundu. Bekçilerin görev almasıyla elde edilen kazanımlara değindi.

BEKÇİ ALIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi adayları için aranan şartlar şu şekilde sıralanıyor:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.