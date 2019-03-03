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Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 Bekçilik şartları neler?

2019 yılında 8 bin bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından adaylar beklemeye başladı. Bekçi alımı şartları da belli olurken, bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak merak edilen konuların başında geliyor. İşte 2019 bekçi alımı detayları...

20:34 -
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Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 Bekçilik şartları neler?

“Bekçi alımı başvuruları ne zaman” sorusunun yanıtı binlerce işsiz genç tarafından merakla araştırılıyor. Bakan Soylu “Mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için arkadaşlarımızla yapacağımız değerlendirmeyle birlikte bekçi alımına yeniden ilana çıkıyoruz.” açıklamasını geçtiğimiz haftalarda yapmıştı. İlanın yayınlanması ardından bekçi alımı başvuruları da başlayacak. İşte, bekçi alımı başvuru şartları ve detayları…

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı.

BEKÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILIYOR, NELER SORULUYOR?

Ön sağlık kontrolünü geçen adaylar giriş sınavlarına alınıyor. Giriş sınavları; yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlardan oluşmaktadır. Yazılı sınav, test şeklinde yapılır. Adaylara beş şıktan oluşan çoktan seçmeli 100 soru sorulur. Sınav soruları; Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Genel Kültür alanlarından oluşur. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak, İlkokulu bitirmiş olmak, Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak gibi şartlarla başvuru yapılabiliyor.

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