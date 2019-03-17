Bekçi alımı 2019: Bekçi alımı şartları neler? İşte il il kontenjan…

Geçmişte sıkça uygulanan bir sistem olan bekçilik yakın zamanda tekrar hayata geçirildi. Binlerce vatandaş ise geçtiğimiz aylarda yapılan 8 bin bekçi alımı için haber bekliyordu. Bekçi alımı yapılanacağına dair açıklamaların ardından bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu. Bekçi alımı başvuruları Polis Akademisi remi internet sitesi üzerinden yapılacak. EGM yaptığı duyuru ile bekçi alımı başvurularının ilerleyen günlerde alınacağını duyurdu. İl il bekçilik kontenjanlarını araştıran adaylar aynı zamanda bekçi alımı başvuru şartlarını da merak ediyor.

BEKÇİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

BEKÇİ ALIMI İL İL KONTENJANLARI

Adana merkez ve çevre ilçelerde 260 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Adıyaman merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Afyonkarahisar merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ağrı merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Amasya merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ankara merkez ve çevre ilçelerde 500 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Antalya merkez ve çevre ilçelerde 300 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Artvin merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Aydın merkez ve çevre ilçelerde 150 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde 175 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bilecik merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bingöl merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bitlis merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bolu merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Burdur merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bursa merkez ve çevre ilçelerde 325 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çanakkale merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çankırı merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çorum merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Denizli merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Diyarbakır merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Edirne merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Elazığ merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Erzincan merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Erzurum merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Eskişehir merkez ve çevre ilçelerde 140 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Gaziantep merkez ve çevre ilçelerde 220 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Giresun merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Gümüşhane merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Hakkâri merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Hatay merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Isparta merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İçel (Mersin) merkez ve çevre ilçelerde 180 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İstanbul merkez ve çevre ilçelerde 1000 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İzmir merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kars merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kastamonu merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kayseri merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırklareli merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırşehir merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kocaeli merkez ve çevre ilçelerde 360 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Konya merkez ve çevre ilçelerde 290 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kütahya merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Malatya merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Manisa merkez ve çevre ilçelerde 220 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde 140 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Mardin merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Muğla merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Muş merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Nevşehir merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Niğde merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ordu merkez ve çevre ilçelerde 75 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Rize merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sakarya merkez ve çevre ilçelerde 200 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Samsun merkez ve çevre ilçelerde 90 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Siirt merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sinop merkez ve çevre ilçelerde 35 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sivas merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tekirdağ 125 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tokat merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Trabzon merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tunceli merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerde 280 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Uşak merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Van merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Yozgat merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Zonguldak merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Aksaray merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bayburt merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Karaman merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırıkkale merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Batman merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Şırnak merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bartın merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ardahan merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Iğdır merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Yalova merkez ve çevre ilçelerde 75 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Karabük merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kilis merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Osmaniye merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Düzce merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak, (Bu şart Polis Akademisi tarafından lise olarak ilanda yayımlanıyor)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ADAYLARINA YAZILI SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.