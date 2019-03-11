Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı tarihleri belli mi? İşte kontenjanlar…

Bekçi alımı şartları nedir? Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Bekçi alımının yapılacağını duyurulmasının ardından bekçi alımıyla ilgili birçok ayrıntı merak ediliyor. Eski bir uygulama olan bekçilik 2016 yılından itibaren yeniden hayata geçirilmiş ve binlerce bekçi iş başı yapmıştı. Yeniden bekçi alımına dair açıklamalar geldi ve bazı sorular merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Bekçi olmak isteyen adaylar, müracaatlarını Polis Akademisi internet sitesi (Pa.edu.tr) aracılığıyla yayımlanacak ekran üzerinden gerçekleştirecek. E-Devlet şifresiyle erişilebilecek bu ekran üzerinden aranan şartlar ve iletişim bilgilerine dair bazı bilgiler girilecek. Ön başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar, daha sonraki süreçte ise şahsen başvuru, evrak teslimi, ön sağlık kontrolünden geçecekleri merkezleri yine kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Polis Akademisi Başkanlığının bugün içerisinde başvuru ekranını erişime açması bekleniyor.

2019 BEKÇİ MAAŞLARI

Çarşı ve Mahalle Bekçisi; devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde 772 sayılı kanuna göre istihdam edilen, polis ve jandarma ile aynı yetkilere sahiptir. Buna göre bekçilik görevi yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 bekçi maaşları şu şekilde olmuştur.

Lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL, üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçiler ise 4002 TL maaş almaktadır.

Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğu bulunan bekçilere 58 TL ek ödeme yapılmaktadır. 72 aydan büyük çocuklar için ise 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak, (Bu şart Polis Akademisi tarafından lise olarak ilanda yayımlanıyor)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI DETAYLARI…

Geçtiğimiz senenin kasım ayında yayınlanan Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin yeni kadro ihdas edildiği resmen yayınlanmıştı. O tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 2019 yılında yapılacak olan bekçi alımına yönelik beklentiler artarak devam ediyordu.