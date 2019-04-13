Bekçi alımı sınav giriş yerleri açıklandı! Bekçilik başvurusunda hangi evraklar isteniyor?

Bekçi adaylarınını müracaatlerını Polis Akademisi internet sitesi aracılığı ile yapmasının ardından sınav giriş yerleri belli oldu. Binlerce adayın katılacağı sınavlara girerken pek çok belgenin de yetkililere verilmesi gerekiyor. Peki, bekçi alımı sınav giriş yerleri ve teslim edilecek evraklar? İşte, bekçilik sınavı giriş belgesi…

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ

İSTİHDAM EDİLMEK İÇİN SINAVI GEÇMEK ŞART

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

HANGİ EVRAKLAR TESLİM EDİLECEK?

Başvuru yapan adaydan;

1 – Sınav giriş belgesi,

2 – Sınav başvuru dilekçesi, (Sınav giriş yerleri ekranındaki linkten indirilerek aday tarafından doldurulacaktır.)

3 – T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport)

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4 – Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)

5 – Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, (Nüfus Müdürlüklerinden alınan onaylı belge)

6 – Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

7 – Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

8 – Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği

9 – Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

10 – Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

11 – Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi (onaylı)

12 – . Sağlık Bilgi Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgi Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sınav giriş ekranındaki linkten indirilerek aday tarafından doldurulacaktır.)