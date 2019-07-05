Bekçilik sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri açıklandı! Tıkla sorgula

EGM ve MEB işbirliğiyle ile bekçi adayları 13 Temmuz’da sınava girecek. Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek sınavda adayların yanında kimliklerini ve sınav giriş belgelerini bulundurmaları zorunlu olduğu açıklandı. 2019/1 sınav merkezleri Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak belirlenirken; 2019/2 sınav yerleri Ankara ve İstanbul olarak belirlendi. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak. İşte bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama sayfası…

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Bekçilik sınav giriş belgeleri açıklandı. Aşağıda yer alan sorgulama sayfası linki aracılığı ile bekçilik sınavı yerlerini sorgulayabilirsiniz.

BEKÇİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

BEKÇİLİK SINAV MERKEZLERİ

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav bu dönem İstanbul ve Ankara'da yapılacak. Sınav Merkezleri MEB tarafından açıklandı ve sınav giriş yerleri de yine MEB ya da Polis Akademisi tarafından duyurulacak. Sorgulamalar www.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR ÖRNEK 1

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR ÖRNEK 2

BEKÇİLİK SINAV KONU DAĞILIMI

Bekçilik sınavında konuar 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar olan müfredatı içeriyor. Sınav konu dağılımı ise şöyle;

KONULAR SORU SAYISI

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

GENEL TOPLAM 100

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