Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Bekçi olmak için başvuru şartları neler? Kimler bekçi olabilir?

Bekçi alımına dair yapılan açıklamalarla beraber bekçi alımları ne zaman gerçekleşecek sorusu önem kazandı ve vatandaşlar bekçi alımı detaylarını araştırmaya başladı. 2019'da 10 bin 500 bekçi alınacağı duyurulmuştu. Peki bekçi alımları ne zaman gerçekleşecek? İşte bekçi olma şartlarına dair detaylar...

Bekçi alımına dair detaylar merak konusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz hafta 2019 yılında 10 bin 500 bekçi alımı yapacağını duyurdu. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi olmak isteyenlerin merakla araştırdıkları ayrıntılar şu şekilde…

BEKÇİ ALIMI DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşıve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi.

İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı ile ilgili tarihler henüz belirlenmedi. Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklama yapması bekleniyor.

KİMLER BEKÇİ ALIMLARINA BAŞVURABİLECEK?

Görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçi adaylarının erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranmıştı. Ayrıca adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından gün almamaları görev yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor.

Adaylarda “erkek ve Türk vatandaşı olmak, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisansüstü mezunu olmak, 30 yaşından büyük olmamak” şartları aranacak.

Şartları taşıyan adaylar, öncelikle mülakata alınacak. Mülakatta geçerli not alan adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecek.

Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 alanlar yazılı sınava girebilecek.

Yazılı sınav 2 hafta sonra yapılmaktadır. Her bir sorunun 2 puan üzerinden değerlendirildiği sınavda, yanlış cevaplar doğru olanları etkilemeyecek.

Kentin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları, valilikçe il merkezinde yapılacak. Diğer ilçelerde ise sınavlar, kaymakamlıklarca ilçe merkezinde gerçekleştirilecek.

Valilik ya da kaymakamlıkların internet sitesinden yapılacak tüm duyurular, adaylar için tebligat niteliğinde olacak.

Alım sürecinin herhangi aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecek.