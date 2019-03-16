Bekçilik için nasıl başvuru yapılır? Bekçi başvurusu detayları belli oldu

Bekçilik başvurusu nasıl, nereye yapılır diye soranlara Emniyet’ten açıklama geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik başvuru şartları ilan edildi.

Buna göre, adaylar, 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde “www.pa.edu.tr” adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvuruda bulunabilecek.

Çarşı ve mahalle bekçiliği için adaylarda aranan şartlar ile alıma yönelik ayrıntılı bilgilere, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek. AA