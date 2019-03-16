Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bekçilik için nasıl başvuru yapılır? Bekçi başvurusu detayları belli oldu

Bekçi olmak isteyenlerin merakla beklediği açıklama geldi. Nasıl bekçi olunur diye arama yapanlara Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama ile yanıt verdi. 8 bin bekçi alımına ilişkin başvuru şartları açıklandı.

18:20 -
Haberler Gündem
Bekçilik için nasıl başvuru yapılır? Bekçi başvurusu detayları belli oldu

Bekçilik başvurusu nasıl, nereye yapılır diye soranlara Emniyet’ten açıklama geldi.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLA

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik başvuru şartları ilan edildi.

Buna göre, adaylar, 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde “www.pa.edu.tr” adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvuruda bulunabilecek.

Çarşı ve mahalle bekçiliği için adaylarda aranan şartlar ile alıma yönelik ayrıntılı bilgilere, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek. AA

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 18:21 16.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more