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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?

Polis Akademisi tarafından düzenlenen bekçilik sınavı sonuçları açıklanmıştı ve şimdi sıra sözlü mülakatlarda. Bekçilik sınavını kazanalar fiziki yeterlilik sınavına girdi ardından sözlü sınava katılıyorlar. Peki bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

09:31 -
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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının ardından yeterli görünen adaylar bir de fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulmuştu. Ardından da adaylar sözlü sınava tabi tutuldu. Bekçilik sözlü sınavı sonuçlarını bekleyen adaylar, mülakat sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamayı bekliyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili bilgiler netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

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