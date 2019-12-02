Bekçilik mülakat sonuçları tarihi belli oldu mu? PA bekçilik sözlü sınav sonuçlarını açıkladı mı?

Bekçilik sonuçları için bekleyişini sürdüren adaylar mülakatlar için yapılacak açıklamayı bekliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının ardından yeterli görünen adaylar fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulmuş, ardından da sözlü sınava girmişlerdi. Polis Akademisi Başkanlığı yürütülen bekçi alımı için mülakat sonuçları bekleniyor. Bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili bilgiler netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2019 BEKÇİ MAAŞLARI

Çarşı ve Mahalle Bekçisi; devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde 772 sayılı kanuna göre istihdam edilen, polis ve jandarma ile aynı yetkilere sahiptir. Buna göre bekçilik görevi yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 bekçi maaşları şu şekilde olmuştur.

Lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL, üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçiler ise 4002 TL maaş almaktadır.

Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğu bulunan bekçilere 58 TL ek ödeme yapılmaktadır. 72 aydan büyük çocuklar için ise 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.