Bekçilik sınav belgesi sorgulama ekranı: Bekçilik sınavı ne zaman?

Bekçilik sınav giriş belgesi e-devlet ya da MEB’den alınabiliyor. Adayların e-devlete girebilmeleri için TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girmesi gerekiyor. Ardından da sınav giriş belgesinin çıktısının alınması gerekiyor. İşte bekçilik sınav giriş belgesi ekranı…

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLA

BEKÇİLİK SINAVI NEREDE YAPILACAK?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav bu dönem İstanbul ve Ankara’da yapılacak. Sınav Merkezleri MEB tarafından açıklandı ve sınav giriş yerleri de yine MEB ya da Polis Akademisi tarafından duyurulacak. Sorgulamalar www.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı 13 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Sınav sonuç bilgileri ise 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Ayrıca unutmayın, eğer sınava itiraz edecekseniz soru ve cevapların yayınlanmasını takip eden 2 gün içerisinde yapmalısınız. Çünkü süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.