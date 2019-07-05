Bekçilik sınav belgeleri sorgulama ekranı: Bekçilik sınav yerleri belli oldu

Çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı giriş yeri ve belgeleri erişime açıldı. 13 Temmuz’da düzenlenecek olan Bekçilik sınavı Ankara ve İstanbul’da yapılacak. sınava girecek olan adayların yanında kimliklerini ve sınav giriş belgelerini mutlaka bulundurmaları gerekiyor. İşte bekçilik sınav yerleri giriş belgesi sorgulama sayfası…

BEKÇİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

BEKÇİLİK SINAVI NEREDE YAPILACAK?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav bu dönem İstanbul ve Ankara’da yapılacak. Sınav Merkezleri MEB tarafından açıklandı ve sınav giriş yerleri de yine MEB ya da Polis Akademisi tarafından duyurulacak. Sorgulamalar www.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR ÖRNEK 1

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR ÖRNEK 2

BEKÇİLİK SINAV KONU DAĞILIMI

Bekçilik sınavında konular 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar olan müfredatı içeriyor. Sınav konu dağılımı ise şöyle;

KONULAR SORU SAYISI

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (İlköğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

GENEL TOPLAM 100