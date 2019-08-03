Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçilik sınavı sonuç tarihi…

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına katılan adaylar, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından oluşan sınavda en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar, 7 Ağustos'ta açıklanacak Bekçilik sınav sonuçları yayınlandığında aşağıda yer alan linkten öğrenebilecekler.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI DUYURU SAYFASI

BEKÇİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

A) Türk vatandaşı olmak,

B) İlkokulu bitirmiş olmak,

C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak,

D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engelliliği bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş

raporlarla tevsik edilmiş olmak,

E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüzkızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından

hükümlü bulunmamak,

F) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet Cezası ile mahkum bulunmamak.