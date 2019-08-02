Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarih verdi!

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına katılan adayları 13 Temmuz tarihinden bu yana sonuçlar için sabırsızlıkla bekliyor. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018’de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı. Bekçilik sınav sonuçları yayınlandığında aşağıda yer alan linkten öğrenebileceksiniz.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI DUYURU SAYFASI

BEKÇİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

A) Türk vatandaşı olmak,

B) İlkokulu bitirmiş olmak,

C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak,

D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engelliliği bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş

raporlarla tevsik edilmiş olmak,

E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüzkızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından

hükümlü bulunmamak,

F) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet Cezası ile mahkum bulunmamak.