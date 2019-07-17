Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav soru ve cevap anahtarı yayımlandı!

Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı. bekçilik sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bekçilik sınavı sonuçlarının yayımlanacağı tarih MEB tarafından duyuruldu.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavı sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Ayrıca unutmayın, eğer sınava itiraz edecekseniz soru ve cevapların yayınlanmasını takip eden 2 gün içerisinde yapmalısınız. Çünkü süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

BEKÇİLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLA

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

İSTİHDAM EDİLMEK İÇİN SINAVI GEÇMEK ŞART

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.