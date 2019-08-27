Bekçilik sınav soruları ve cevapları yayınlandı! Bekçilik sınavı puanı nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 bekçilik sınav sonuçlarını açıkladı. Aşağıda yer alan linkten 2019 bekçilik sınav sorularını A ve B kitapçığı olarak görüntüleyebilirsiniz. Çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ile binlerce aday zorlu maratona başladı. Bekçilik sınavı öncesi yayınlanan kılavuza göre sınavda 100 soru sorulacağı ve bu soruların 6 kategoriden oluşturuldu. Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından oluşan sınavda en az 50 puanı yakalamak gerekiyor.

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BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika süren sınavda farklı kategorilerden 100 soru soruldu. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.