Bekçilik sınav tarihi belli oldu! İşte EGM bekçilik yazılı sınav konuları ve çıkmış soruları…

Binlerce kişinin başvurduğu 2019 yılı bekçilik alımı için Bekçiliğine Giriş Sınavı tarihleri duyruldu. ekçilik yazılı sınav duyurusu ayrıca meb.gov.tr'den yapıldı. İşte bekçilik yazılı sınavı tarihleri, konu dağılımı ve çıkmış sorular…

EGM DUYURDU

EGM'den yapılabn duyuruda; “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.” denildi.

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BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR

SINAV KONULARI

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

SINAV SONUÇ TARİHİ DE BELLİ OLDU

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır,

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan, nüfus cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da //odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da //odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

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