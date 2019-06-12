Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi alımı sınavında hangi konulardan sorular yer alıyor?

Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuyla ilgili bir açıklama da bulunmuş ve çok sayıda bekçi olmak isteyen bireye de müjdeli haberi vermişti. Soylu, yaptığı açıklama da 8 bin bekçi alımı yapılacağını belirtmişti. Bekçi alımının ypaılacağı bekçilik sınavı için bekleyiş sürüyor ve sınavı dair ayrıntıların haziran sonu ya da temmuz başı gibi duyurulması bekleniyor.

BEKÇİLİK SINAVINDA NELER SORULACAK?

Bekçilik sınavında 100 soru soruluyor ve sorular MEB müfredatında ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinden oluyor. Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konularından sorular bekçi adaylarının karşısına çıkacak.

2019 BEKÇİ MAAŞLARI

Çarşı ve Mahalle Bekçisi; devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde 772 sayılı kanuna göre istihdam edilen, polis ve jandarma ile aynı yetkilere sahiptir. Buna göre bekçilik görevi yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 bekçi maaşları şu şekilde olmuştur.

Lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL, üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçiler ise 4002 TL maaş almaktadır.

Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğu bulunan bekçilere 58 TL ek ödeme yapılmaktadır. 72 aydan büyük çocuklar için ise 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.