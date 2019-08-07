Heyecanlı gözler Polis Akademisi sitesine çevrildi… Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı?

Bekçi olma hayaliyle sınavlara başvuru yapan be kendini deneyen birçok kişi şimdi merakla bekçilik sınavı sonuçlarını araştırıyor. Bekçilik sınavı sonuçları bugün açıklanacak ancak saat kaçta açıklanacağına dair herhangi bir detay bulunmuyor. Bekçilik sınavı sonuçlarının bugün mesai saati bitimine kadar açıklanması bekleniyor…

BEKÇİLİK SINAVI NASIL SORGULANACAK?

Sınav sonuçları ile ilgili duyuru https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yapılacak. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları ile ilgili detaylar açıklandığı takdirde içeriğimizde yerini alacak.

SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.