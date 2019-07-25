Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte net tarih

Eski bir güvenlik uygulaması olan çarşı ve mahalle bekçiliği geçtiğimiz yıllarda yeniden uygulamaya konmuş ve İçişleri Bakanlığı alım yapmaya başlamıştı. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava giriyor. Geçtiğimiz günlerde bekçilik sınav soruları da yayınlanmıştı. Peki 2019 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar…

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI DUYURU SAYFASI

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavı sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Ayrıca unutmayın, eğer sınava itiraz edecekseniz soru ve cevapların yayınlanmasını takip eden 2 gün içerisinde yapmalısınız. Çünkü süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

BEKÇİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

A) Türk vatandaşı olmak,

B) İlkokulu bitirmiş olmak,

C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak,

D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engelliliği bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş

raporlarla tevsik edilmiş olmak,

E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüzkızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından

hükümlü bulunmamak,

F) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet Cezası ile mahkum bulunmamak.