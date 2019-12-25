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Bekçilik sözlü sınav sonuçları için gözler PA’da… Sözlü sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Bekçi adaylarının mülakat sonuçları bekleyişi sürüyor. Polis Akademisi’nden henüz bekçilik mülakat sonuçlarına dair bir açıklama yapılmadı. Bekçilik mülakat sonuçlarının bu ay içinde açıklanması bekleniyor.

12:32 -
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Bekçilik sözlü sınav sonuçları için gözler PA’da… Sözlü sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Bekçilik sonuçları için bekleyişini sürdüren adaylar mülakatlar için yapılacak açıklamayı bekliyor. Polis Akademisi’nden henüz bir mülakat sonuçları açıklaması yapılmış değil. Bekçi adaylarının bekleyişi devam ediyor. Peki bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aradan uzun zaman geçmesine rağmen belli olmayan bekçilik mülakat sonuçları için henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

PA'dan açıklama geldi mi? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili bilgiler netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika süren sınavda farklı kategorilerden 100 soru soruldu. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

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