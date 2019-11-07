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Bekçilik sözlü sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş… Bekçilik sınav sonuçları ne zaman?

Bekçilik sözlü sınavı sonuçlarını bekleyen adaylar, mülakat sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamayı bekliyor. Bekçi adaylarının katıldığı bekçilik sözlü mülakatları için sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden açıklanacak. Bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı.

09:27 -
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Bekçilik sözlü sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş… Bekçilik sınav sonuçları ne zaman?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının ardından yeterli görünen adaylar bir de fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulmuştu. Ardından da adaylar sözlü sınava katıldı. 12 Ekim’de son bulan bekçilik mülakatlarının sonuçları henüz belli olmadı. Peki bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili bilgiler netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş…

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika süren sınavda farklı kategorilerden 100 soru soruldu. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

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