Bekir Bozdağ bir yıl önce hile tartışmalarına noktayı koymuş

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul ve Ankarayı kaybetmesinin ardından özellikle İstanbul’da seçim sonuçlarına AKP cephesinden peş peşe itirazlar ve açıklamalar geldi. İtirazlar ve başvurular neticesinde İstanbul’un bazı ilçelerinde geçersiz oylar yeniden sayılmaya başlandı. Seçimde hile yapıldığını ileri süren AKP cephesi geçmiş seçimlerde benzer itirazlara bakın nasıl yanıt vermiş

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım Başkanlığında Çankaya Köşkü’nde, 05 Mart 2018’de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Anayasa Komisyonu’nun hem seçim ittifakına ilişkin düzenlemeler hem de seçim güvenliğine ilişkin düzenlemeler görüşülmüştü.

“SEÇİMDE HİLE VAR DİYEN KAYBINA BAHANE ARIYOR”

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına çıkan dönemim Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, sandıkta hile iddialarına karşılık sandık kurulunda her partinin bir üyesinin, her partinin müşahidinin olduğunu belirterek, vatandaş oy kullanmaya geldiğinde, parti temsilcilerinin vatandaşın kimlik bilgileri ve imzaları beraber kontrol ettiğini söyledi.

Oy pusulasının sayımı ve dökümünde partilerin her şey beraber yaptığını, her sandıktaki sonucun siyasi partilerin genel merkezlerine bir link üzerinden YSK tarafından verildiğin hatırlatan Bozdağ, bütün partilerin bir sandıkta anlaşmadan oradaki kamu görevlisinin hile yapma imkanı olmadığının altını çizdi.

Konuşmasında YSK’nın Türkiye’nin güven müesseselerinden birisi olduğunu ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti: “O yüzden Türkye’de kim ‘Sandıkta hile yapılıyor.’ diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor. Şimdiden ana muhalefet partisi 2019 seçimlerindeki kaybına bahane arayışı içerisindedir.

Geçmişte de her seçim öncesi seçim güvenliğine ilişkn yine ana muhalefetin öncülük ettiği bazı STK’lar çalışmalar yapıyorlardı. Çok net söylüyorum, ana amacı başarısızlıklarına kılıf bulmak, suçu seçim kuruluna atmak, suçu hileye, hurdaya atmak. Türkiye’de hilenin, hurdanın olmadığı yer seçimdir. Gerçekten seçim dünyaya örnek bir şekilde yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu bu anlamda Türkiye’nin güven müesseselerinden birisidir. Ben onları kutluyorum. İnşallah 2019 seçimlerin de başarıyla yürütürler.”