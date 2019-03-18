Beklenen haber Müge Anlı’dan geldi! Meral Polat’ın sevgilisi tutuklandı

Adana'nın Seyhan İlçesinde annesi Fikriye Polat ve iki kızı birlikte yaşayan 38 yaşındaki Meral Polat, 18 Kasım 2018 günü evinden çıktı. İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'un yanına gitti. Annesine 2 gün sonra döneceğini söyledi. Ancak o andan sonra genç kadından haber alan olmadı.

Meral Polat, ortaya çıkmayınca annesi Fikriye Polat ve kız kardeşi Çiçek Çağrı; Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istediler. Programda aktarılanlara göre Polat'ın kaybolmasıyla ilgili erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'dan şüphe ettiklerini, başına kötü bir şey getirdiğinden endişe ettiklerini dile getirdiler.



Meral Polat'ın kaybının üzerinden 120 gün geçti. Herkesin beklediği haberi bugün Müge Anlı verdi. Habere göre, şüpheli erkek arkadaş Hüseyin Emiroğlu; “kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA