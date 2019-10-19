Belediye başkanı açıkladı: Avcılar’da denize girilecek

Avcılar Belediyesi, Avcılar Triatlon Kulübü ve sosyal medyada bir araya gelen “Avcılar Koşu, Avcılar Yüzme” adlı spor gönüllüleri Avcılar Sahili'nde bir araya geldi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile spor gönüllüleri, önce 1200 metrelik parkurda yürüyüş yaptı. Ardından denize giren Hançerli ve spor gönüllüleri 1 kilometre yüzdü.

AVCILAR HALKI SAHİLDE DENİZE GİRECEK

Etkinliğin ardından bir açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Avcılar halkının burayı daha aktif kullanabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile düzenlemeler yapacağız. İnşallah bir sonraki sezonda burada yüzlerce çocuk, genç, kadın, erkek ve yaşlı denize girecek. Bu hayali şimdiden kuruyoruz” dedi. Tüm Avcılar halkını spor yapmaya davet eden Hançerli, “Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir gelecek ve aslında insanlar arasında sağlıklı bir iletişim içinde spora ihtiyaç var. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Biz Avcılar'da herkesin spor yapabilmesi için olanaklarımızı sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.