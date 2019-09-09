Belediye başkanı engelli çocuk için yol yaptı

Çaybaşı ilçesi Boras Mahallesi’nde yaşayan 12 yaşındaki Yasin Çakıl engelli aracıyla evine girip çıkarken büyük zorluk yaşıyor, bozuk yollar nedeniyle tekerlekli sandalyesi ile rahatça dolaşamıyordu. Çakıl, babasının telefonundan AKP’li Başkan Hüseyin Semiz’i arayarak yaşadığı zorlukları anlattı ve yolların yapılması talebinde bulundu.

1 GÜNDE YOL YAPILDI

Telefonuyla evinin önüne yol isteyen minik Yasin’in bu isteğine kayıtsız kalmayan Semiz, belediye ekiplerini alarak Çakıl’ın evine gitti. Burada Başkanı kapıda karşılayan Yasin şaşkınlığını gizleyemezken, Semiz ekiplerine talimat vererek yolun bir günde tamamlanmasını istedi. Minik Yasin’in isteğini yerine getiren Semiz, “Telefonu açtığımda böyle bir isteğin olacağını da bilmiyordum. Yasin’in sadece evinden dışarı çıkması için yol istediğini duyar duymaz ekiplerime talimat vererek Yasin’i evinde ziyaret ettim. Onun mutluluğu hiçbir hizmetle asla ölçülemez” diye konuştu.

“ARTIK KENDİ BAŞIMA DIŞARIDA DOLAŞABİLİRİM”

Telefonla yol isteyen Yasin Çakıl, bir gün sonra Başkan Hüseyin Semiz karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.Yaşadığı zorlukları bir kez daha başkana anlatan küçük çocuk, yolun yapılacağını duymasının ardından çok sevindi. Başkana teşekkür eden Çakıl, “Artık kendi başıma dışarıda dolaşabilirim. Arkadaşlarımla gezebilirim. Bana birinin yardım etmesine gerek yok” ifadelerini kullandı.