Belediye başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyor

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri´nde İznik ilçesinde AKP’den belediye başkanı seçilen Kağan Mehmet Usta, mesai bitiminin ardından soluğu tarlasında alıyor. Başkan Usta, traktörü ile tarlasını ilaçlıyor, ağaçların bakımını yapıyor. Başkan Usta’yı traktörün üzerinde çalışırken gören ilçe sakinleri, şaşkınlık yaşıyor.



Bu durumun normal olduğunun söyleyen Kağan Mehmet Usta, “Aslında ben özüne dönmüş bir adamım” dedi. Çiftçi çocuğu olduğunu ifade eden Başkan Usta, “Biz çiftçi çocuğuyuz. Çiftçiliği seviyoruz. Burada ellerimizle yetiştirdiğimiz bağlarımız, nektarinlerimiz var. Bunları başkasına teslim edemiyorum. Görevimiz bittikten sonra kendimize ayıracağımız zamanda önceliğimiz de burası oluyor. Ancak, unutulmasın ki önceliğimiz her zaman İznik halkıdır” dedi.



İlçeyi 5 yılda turizm alanında popüler bir hale getireceklerini kaydeden Usta, “İzniklilere sözüm var, İznik´in gelir ve ekonomi olarak tarım tabanlı üretime dayalı bir portföyü var. Kendimize güveniyoruz. Görüşmelerimize başladık. 5 yıllık süreç içerisinde İznik´i uluslararası turizm alanında popüler bir hale getireceğiz. Çok güzel bir turizm hareketi olacak. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var” diye konuştu.

DHA