Belediye başkanı sordu: 4 milyon 372 bin liramız nerede?

Isparta'nın Gönen ilçesinde oyların yüzde 43,11'ini alan CHP'li Osman Kesmen AKP'li rakibi Vedat Kaya'yı geçerek görevi AKP'li başkan Ahmet Doğan'dan devralmıştı. Göreve hızlı başlayan başkan Kesmen, belediyenin borç durumunu yaptırdığı pankartla vatandaşa duyurdu. Başkan Kesmen, eski başkan Doğan'a belediye arazisinin satışından elde edilen nakit 4 milyon 372 bin 175 TL'nin akıbetini sordu. Kesmen, paranın nereye harcandığının belli olmadığını söyledi.

Mazbatasını alır almaz makam aracını kullanmayı bırakan CHP'li Belediye Başkanı Osman Kesmen, şeffaf belediyecilik yapacaklarını söyleyerek, devraldığı belediyenin borç miktarını Gönenlilerle paylaştı.

“PARANIN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMİYORUZ”

İlçenin küçük, borcun büyük olduğunu belirten başkan Osman Kesmen şöyle konuştu, “Belediyenin, 104 bin 973 metrekarelik arazisi satılmış. Bu da 5 milyon 871 bin 588 tutmuş. Bu paranın 1 milyon 500'i tahsil edilmedi. Geriye tahsil edilmiş 4 milyon 372 bin 175 TL kalıyor ve bu paranın nereye gittiğini bilmiyoruz. Tabi vatandaşlar da haklı olarak merak ediyor. ‘Paramız nereye gitti?’ diye. Bir de belediyenin Davraz Ulaştırma Şirketi'nden bize bırakılan, 3 milyon 293 bin 851 TL borcu var. Ben de büyük bir pankarta yazdırıp belediyenin girişine astırdım. Bizim ilçemiz 7 bin 364 nüfuslu küçük bir ilçe olduğundan rakamlar bize büyük geliyor.”