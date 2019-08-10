Belediye başkanı, tasarruf yapan işçilere 4 yıllık ikramiyelerini ödedi

Seçimlerin ardından belediyenin yaklaşık 5 milyon lira borcu olduğunu dile getiren Başkan Şükrü Sargın, Mayıs ayında personelle bir araya gelerek personelden tasarruf yapmasını talep etmişti. Belediye çalışanları da başkanın bu talebine destek vermişti.

SOSYAL DESTEK TAZMİNATLARINI ALMAKTAN VAZGEÇTİLER

Toplantıdan sonra belediye personeli bir karar alarak, ‘sosyal destek sözleşmesi’ kapsamında aylık ödenen bin 200 lira sosyal destek tazminatını, belediyenin ekonomik sıkıntıda olmasından dolayı 1 yıl süreyle almayacaklarını Başkan Sargın’a bildirdi. Belediye personelinin bu davranışından dolayı duygulandığını dile getiren Başkan Sargın, herkesin taşın altına elini koyduğunu söyleyerek, “Belediyemizin ciddi borçları var. Bu borçlar ödenene kadar inşallah hep birlikte özveriyle çalışacağız” dedi.

BAŞKAN YAPILAN DESTEĞİ UNUTMADI

Kendisine destek olan personelinin anlamlı davranışını unutmayan Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, maddi sıkıntılar içerisinde olan belediyede 4 aydır uygulanan tasarruflar sonucunda elde edilen paranın bir kısmını personeline dağıttı. Başkan Sargın, Kurban Bayramı nedeniyle personelin 2015 yılından kalan ikramiyelerini de ödedi.

“HAKLARINI ÖDEYEMEM”

Göreve geldiği günden itibaren ciddi tasarruf yaparak sıkıntıda olan belediye bütçesini düzeltmeye çalıştığını belirten Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, “Bu çalışmamızda belediye personel arkadaşlarımızın hakkını asla inkar edemem. Kısıtlı imkanlarımız ile adeta sinekten yağ çıkarıyoruz. Bizde bayram öncesi küçükte olsa personel arkadaşlarımıza katkı sağlamak için 2015'ten bugüne alamadıkları ikramiyelerinden bir miktar ödeme yaptık. Çok daha fazlasını hak ediyorlar” diye konuştu.