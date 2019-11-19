Belediye başkanının aracı kurşunlandı!

Olay, gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Kazımkarabekir İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun Pazar Mahallesindeki evinin önünde park halinde duran 42 K 3540 plakalı ait hafif ticari aracın yanına gece yarısı gelen kimliği belirsiz kişiler, aracın camına ‘Seni son kes uyarıyoruz' notu bıraktıktan sonra aracı kurşunlayarak kaçtı.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kurşunlanan aracın camları kırılırken, maddi hasar oluştu. Yaşanan olayın ardından polise haber verildi. Polis aracın etrafında güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekibi kurşunlanan araçta inceleme yaptı. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalayabilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

“UYUMAYA HAZIRLANIYORDUK”

Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu konuyla ilgili olarak: “Dün akşam evde misafirlerim vardı. Misafirlerimizi yolcu ettikten sonra uyumak için hazırlanırken dışardan gelen silah sesleri ile irkildik. Dışarı çıktığımızda aracımın kurşunlandığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Olay yerinde inceleme başlattılar” ” diye konuştu.

ŞEHİR MERKEZİNDE PLAKASIZ ARAÇ

Başkan Boyacıoğlu kendisine dün şehir merkezinde plakasız gezen bir araç olduğu söylendiğini belirterek, “Şüpheli aracın bu olabileceği üzerinde duruluyor. Bizim beldemiz sessiz sakin bir beldedir. Bu saldırıyı kimin yapabileceğine dair bir fikrim yok. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.