Belediye, borç yüzünden kullandığı elektriği bile ödeyemiyor!

Eskişehir Alpu ilçesinde 2 dönemdir AKP'den belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart seçimlerinde tekrar partisinden aday olan Rafet Demirtaş, koltuğunu CHP'li Gürbüz Güller'e kaptırmıştı. Rafet Demirtaş, seçimler öncesinde Alpu Kaymakam Ömer Özbay'le bir vatandaşın 4 bin liralık elektrik borcunun Alpu Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı'ndan ödenmesi yüzünden tartışmış, ödemeye karşı çıkan kaymakam Özbay gece yarısı Niğde Altunhisar’a sürgün gibi tayin edilmişti. Yeni başkan, Gürbüz Güller, sosyal medya hesabından eski başkan Rafet Demirtaş döneminden kalan borcu açıkladı.

“ELEKTRİK BORCUNU DAHİ ÖDEYEMEZ HALE GELMİŞ “

Başkan Güller, devraldıkları borcun 49 milyon 300 bin TL olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Yapılan keyfi borçlanma yüzünden hem değerli Alpu halkının hem belediyemizin hem de belediye personelimizin nasıl mağdur edildiği aşikârdır. Belediyemiz, personeline maaş ve kullanmış olduğu elektriğin borcunu dahi ödeyemez hale gelmiştir. Hizmet araçlarının (Kamyon, Kepçe, Otobüs, otomobil vb.) gerekli bakımları, muayeneleri ile sigortaları yapılmamıştır. Bunlar sadece belli başlı olanlardır” ifadelerini kullandı.

PARALAR LÜKS ARAÇ VE PANCAR SÖKME MAKİNESİNE GİTMİŞ

Gereksiz personel alımı yapıldığını dile getiren Güller, sözlerini şöyle sürdürdü; “Belediye personeli ve hizmet araçlarının durumu bu vaziyetteyken dönemin belediye başkanı keyfi olarak kullandığı belediyemiz kayıtlarında makam otosu olarak kiralandığı dahi gözükmeyen lüks araçlara binerek belediyenin kaldıramayacağı kadar gereksiz yere personel alımının yapılarak, yılda 2 ay çalışacak olan ve 10 yıl çalışsa dahi kendi parasını ödemeyecek olan pancar sökme makinesi alınmıştır. Ayrıca ilçe içerisine gereksiz yere ışıklandırma yaparak bunun gibi onlarcasının yapılarak, belediyemizin hem bugününü hem de geleceğinde de kaldıramayacağı kadar borç yükü ve sorumluluk altına soktuğu ve halkın parasının nasıl çarçur edildiği de ortadadır”

BORÇ 49 MİLYON 300 BİN LİRA

Belediyenin toplam borcunu açıklayan Başkan Güller, “Seçim vaatleri esnasında eski belediye başkanının ‘22 milyon TL alacağımız, 4 milyon 700 bin TL borcumuz var' denmesinin tamamen hayal ürünüdür. Hesap uzmanları denetiminde yapılan inceleme sonucunda gerçek alacağın, 4 milyon 300 bin TL borcun ise 49 milyon 300 bin TL olduğu tespit edilmiştir. Sosyal medyadan bilinçsizce yapılan saldırıların nedeni; acı gerçeklerin ortaya çıkması ve rantın kesilmesidir” görüşüne yer verdi.

KAYMAKAM SÜRDÜRMÜŞ, İŞÇİLERİN MAAŞINI ÖDEYEMEMİŞTİ

31 Mart seçimleri öncesi AKP'li başkan Rafet Demirtaş sık sık ülke gündeminde yer almıştı. Alpu Belediyesi eski başkanı Rafet Demirtaş, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan bir vatandaşın 4 bin lira olan elektrik borcunun ödemesini istediği Alpu eski Kaymakamı Ömer Özbay ile tartışmıştı. Tartışmadan birkaç saat sonra da Kaymakam Özbay'ın Niğde'ye tayini çıkartılmıştı.

Demirtaş, ayrıca seçim döneminde, 11 aydır maaşları ödenmeyen işçilere ‘Seçimi kazanırsak maaşlarınızı vereceğiz' şeklinde vaatte bulunmuştu.