Belediye işçisi Ata’yı kar altında bırakmadı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Bir işçi de Atatürk anıtındaki karları fırça ile temizledi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent beyaz örtüyle kaplandı. Sabah kar yağışına uyanan vatandaşlar, işe gitmekte zorluk yaşadı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası belediye ekipleri de kar temizleme araçları ile çalışma yaparak, yolları açtı. Ekipler, kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parklarda da kar temizleme çalışması yaptı. İşçilerden Cemal Birol, kent meydanındaki Atatürk anıtında biriken karları da elindeki fırçayla temizledi.

KAYSERİ, (DHA)

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