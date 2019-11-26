Belediye otobüslerinde telefon denetimi

Disiplin yönetmeliğine göre kesinlikle yasak olan “seyir halinde cep telefonu kullanımı” konusunda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan yaptırımlar sayesinde ihlallerde önemli bir azalma yaşandı.

İHLALLER YARI YARIYA DÜŞTÜ

2018 yılında 378 İETT sürücüsüne 450, 2 bin 170 Özel Halk Otobüsü sürücüsüne 3 bin 546 olmak üzere toplam 2 bin 548 sürücü hakkında 3 bin 996 yaptırım uygulandı. 2019 yılında ise 190 İETT sürücüsüne 450 ceza uygulanırken, bin 104 Özel Halk Otobüsü sürücüsüne bin 593 ceza verildi. Uygulanan denetimler sayesinde 2019 yılında ihlal yaptığı tespit edilen şoför sayısı, 2018 yılına göre yaklaşık iki katı oranında azalmış oldu.

YAPTIRIMLAR ARTACAK

İETT'nin şoförler ve hareket amirleriyle ilgili 83 maddelik bir disiplin yönetmeliği bulunuyor. Yönetmelikte önümüzdeki dönemde yapılacak değişiklikle “seyir halinde cep telefonu kullanmak” konusunda daha ağır yaptırımlar getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca Özel Halk Otobüsü sürücülerinin daha yaygın ihlal yaptığının tespit edilmesi üzerine İETT, yetkileri çerçevesinde bu yöndeki denetimlerini de sıklaştırma kararı aldı.