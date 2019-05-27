Belediye otobüsü 6 aracı biçti! Yaralılar var

Kaza, merkez Osmagazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 M 00101 plakalı otobüsün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına giren otobüs, 6 otomobili biçtikten sonra durabildi.

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YOLCULAR SAĞA SOLA SAVRULDU

Otomobillerde bulunan kişiler neye uğradığı şaşırırken, otobüsün içerisindeki vatandaşlar da sağa sola savruldu. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün içerisinde bulunan ve otomobil şoförlerinden hafif yaralananlar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. İHA