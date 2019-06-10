Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Karapınar ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

17:38 -
Haberler Gündem
Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Bahri F. yönetimindeki 42 ACZ 182 plakalı minibüs ile Fatih K. idaresindeki 42 FOV 10 plakalı belediye otobüsü, Ulus Mahallesi Kılıçali Caddesi’nde çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan Saliha Aker (55), Firdevs Koçaker (24), Emine Dikmer (35), Kamile Ünal (39), İmiş Karlı (55), Nimet Kaşdemir (59) ve Ümit Güven (40) ile Aysel (11), Azra (4), Muharrem Emir (12), Azime (58) ve Ayşe Fidan (60) yaralandı.

İLGİLİ HABERGo-kart kazası geçiren genç kızın arkadaşlarından Ahbab'a çağrıGo-kart kazası geçiren genç kızın arkadaşlarından Ahbab'a çağrı

Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aysel ve Azra Fidan, ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Otobüs şoförü Fatih K, gözaltına alındı. Minibüste bulunanların, ilçeye bağlı Çiğil Yaylası’ndan koyun sağımından döndükleri öğrenildi. AA

Son güncelleme: android-time 18:23 10.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more