Belediye otobüsü öğrenci 25 kuruş oldu

Ağrı Belediyesi tarafından yeni alınan 66 halk otobüsünün tanıtımını yapan Belediye başkanı Savcı Sayan, hizmete başlayan araçların öğrenci tarifesinin 25 kuruş olduğunu açıkladı.

YETİŞKİN 1 BUÇUK ÖĞRENCİ 25 KURUŞ

Ağrı'nın tarihi bir gün yaşadığını vurgulayan AKP'li başkan Sayan “66 aracımızla ulaşımda yeni bir tarih ve süreç başladı. Bugün Allah'ın izniyle startımızı veriyoruz. Şehir turuyla araçlarımızı da halkımıza tanıtıyoruz. İki gün boyunca ücretsiz bir şekilde araçlarımızdan faydalanabilirler. Pazartesiden itibaren yetişkinler için 1 buçuk lira, hastabüsler için 1 lira öğrenciler için 25 kuruş ödeyeceksiniz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Halkın büyük bir teveccühü vardı. Çok sevindiklerini gördüm, bende mutlu oldum. Halk mutlu oldukça ben mutlu oluyorum, özelliğimizde bu. Biz halkı mutlu etmek için onlara hizmetkârlık edeceğiz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Ağrı Doğu'nun parlayan yıldızı olacak” diye konuştu.

NE KADARDI, NE KADAR OLDU?

Başkan Sayan, şehir içi ücret tarifelerini sosyal medya hesabından da paylaştı.

Buna göre; yetişkinler 2 TL yerine 1,5 TL, hastabüs yolcuları 1,5 TL yerine 1 lira, öğrenciler ise 1,5 TL yerine 25 kuruş ödeyecek.