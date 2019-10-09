Belediye personelinden örnek davranış!

Tarsus İlçesi Şahin Mahallesi'nde tek başına yaşayan ve sağlık problemleri bulunan Nazım Durmuş, muayene olmak için aile sağlığı merkezine giderken cüzdanını düşürdü. Aile sağlığı merkezine vardığında cüzdanının cebinde olmadığını fark eden Durmuş, geri dönüp aramasına rağmen cüzdanını bulamadı.

İLAÇLAMA EKİPLERİ BULDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan ilaçlama personeli Nuh Babuşoğlu ve Mustafa Kılınç, bulvar üzerinde çalışırken cüzdanı fark ederek, durumu koordinasyon yetkililerine bildirdi.

Büyükşehir yetkilileri, cüzdan içerisinde bulunan kimlikten Nazım Durmuş'a ulaştı ve Durmuş'u koordinasyon merkezine davet etti.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'ne gelen Nazım Durmuş'a cüzdanı teslim edildi. Mutluluğu gözlerinden okunan Durmuş, “Cüzdanın olmadığını fark edince çok üzüldüm. Çünkü, paranın ötesinde evlatlarımın çocukluk fotoğrafları vardı. Telefonum çalıp, ‘cüzdanınız bulundu' dendiğinde büyük sevinç yaşadım. Mersin Büyükşehir Belediyesi personeline ve yetkililerine duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun” dedi.