Belediye, resmi nikaha teşvik için 4 bin saat dağıtılacak!

Başakşehir Belediyesi 13 Şubat 2019 tarihinde “Saat alım işi” ihalesine çıktı. İhalenin yaklaşık maliyeti 672 bin 373 lira olarak açıklandı. İhaleye tek geçerli teklif sunuldu ve yerli malı teklif eden firmaya yüzde 15 fiyat avantajı uygulandı. İhale, 580 bin liraya Serhat İthalat ve Pazarlama A.Ş'nin oldu. 5 Mart 2019 günü firma ile sözleşme imzalandı. Firma 3 Nisan 2019 tarihine kadar 4 bin saati belediyeye teslim edecek. İhale şartnamesinde ihalenin amacı “resmi nikaha özendirmek” olarak açıklandı.

GÜNÜN HATIRASI OLARAK SAAT VERİLECEK

Şartnamede, Başakşehir'in demografik ve kültürel yapısına yönelik belediye tarafından yapılan çalışmalarda nikahı olmayan ailelerin tespit edildiği belirtildi. Bu ailelere devletin ve yerelde de belediyenin sunduğu hizmetlerde aksaklıklar yaşandığı, bilgi ve belge temininde zorluklarla karşılaşıldığı ifade edildi. Başakşehir Belediyesi'nin ailenin, eşlerin ve çocukların temel haklardan yararlandırılması için resmi nikah kıyılması konusunda bazı çalışmalar yaptığı anlatıldı. Bu kapsamda resmi nikahı özendirmek amacıyla nikah için müracaat eden, nikahları belediye tarafından kıyılan çiftlere; günün hatırası olarak saat hediye edileceği kaydedildi. 2 bin adet kadın, 2 bin erkek saati olmak üzere 4 bin adet saate ihtiyaç duyulduğu bu nedenle ihale düzenlendiği anlatıldı.

SAATLERE KİMİN ADI YAZILACAK?

Şartnameye göre saatlerin ara kapağına belediye başkanının ismi ve ünvanı işlenecek. Saat kutusunun üstüne de belediye başkanının ismi, ünvanı ve mesajı bastırılacak. Başakşehir Belediye Başkanlığı'na AKP'den aday olan isim şu anki belediye başkanı Yasin Kartoğlu. İki dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi'nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçilmişti. CHP'nin Başakşehir'deki belediye başkan adayı da İBB Meclis Üyesi olan Abdülhadi Akmugan.