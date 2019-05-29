Belediye, suya zammı manşet yapan gazetenin aboneliğini iptal etti

Yerel seçimlerden önce Ocak ayında suya %15 indirim yapan AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, seçimlerden sonra %25 zamla birlikte TÜFE oranında aylık otomatik artış ve sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapmıştı. Suya yapılan bu zammı yerel Samsun'un yerel gazetesi olan Haber Gazetesi manşetlere taşıyarak, tepkileri dile getirmişti. Samsun Belediyesi, konuyu manşetlere taşıyan gazetenin bu tavrından dolayı aboneliğini iptal etti.

OLAYI KÖŞESİNE TAŞIDI

Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Yılmaz Ergen, 28 Mayıs’ta yazdığı köşesinde “Herkes kendine yakışına yapar başkan” başlıklı yazısında belediyeden arandıklarını ve gazete aboneliklerini iptal ettiklerini bilgisini paylaştı. Köşe yazısında Ergen, “Amacımız, vatandaşın hissiyatına tercüman olmak ve gazetecilik görevimizi yapmaktı. Dünkü gazetemizin manşetinde yer alan, ‘Başkan Demir'i kim yanılttı?' manşeti ile köşemde yazdığım, ‘En pahalı suyu kullanmak ayrıcalıktır' yazımdan sonra dün telefonum gün boyu susmadı, mailime sayısız tebrik yazıları geldi” diye yazdı.

ZAM KARARI YANLIŞ, GERİ ÇEKİLSİN!

Zam kararının yanlış olduğunu, zammın çok fahiş olduğunu ve geri alınması gerektiğini dile getirmeye çalıştığını belirten Ergen, “Öğleden sonra, Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu'ndan gazetemizi arıyorlar ve ‘1 Haziran'dan sonra bize gazete göndermeyin. Aboneliğiniz iptal edildi. Bize verilen talimat bu. Yönetimin kararı' diyorlar. Yani, bu telefonun anlamı şu; “Siz mi bizi su zammından dolayı eleştiriyorsunuz? Biz de size bunun bedelini ödetiriz…” diye yazdı.

HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR BAŞKAN

Ali Yılmaz Ergen yazısında; “Biz sizin yaptığınızı yapmayız. Haberlerinizi kesmeyiz. Hem haberlerinizi yaparız, hem de eleştirilerinizi…

Unutmayınız ki, herkes kendine yakışanı yapar başkan. Siz kendinize yakışanı yaptınız, eyvallah….” İfadelerini kullandı.