Belediyeden içeri yalanı talanı sokmadım

ADAYLAR ANLATIYOR

Balıkesir'in 20 ilçesindeki belediye başkanlarının 14'ü AKP, 5'i CHP, biri de MHP'den seçilmiş. AKP'nin de, CHP'nin de elinde ikişer büyük ilçe var. Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ parti, bu seçim büyük ilçelerin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı almanın peşinde. Kış nüfusu nüfusu 150 bin, yaz nüfusu 1,5 milyon kişiyi bulan Edremit İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Kamil Saka, dile kolay tam 32 yıldır başkan. Önce kaplıcalarıyla ünlü Güre'nin, son seçimde de Edremit'in belediye başkanı olmuş. Her seçimde oylarını artıran Saka, partisinin bu seçimde aday göstermemesi üzerine bağımsız aday olarak seçim yarışında yer aldı.

SİSTEM ALT-ÜST OLACAK

Kazdağları için “oksijen deposu” denilir. Başkan Saka, “Biz çok göç alırız. Özellikle göğüs hastalıkları olanlar geliyor. Buraların havası, suyu onlar için de hepimiz için de bire bir” diyor. Ancak hemen ardından “Ne yazık ki bu havayı bozmak isteyenler var” diyor ve şunları anlatıyor: “Kazdağları için biz tetikteyiz. Buralarda her şey değişecek korkusunu da yaşıyoruz. Korkumuz, doğamız, iklimimiz bozulacağı içindir. Ancak buna izin vermeyeceğiz. Başkanlık dönemimde bunlara karşı direndim. Yeniden başkan seçildiğimde aynı kararlılıkla mücadelemi sürdüreceğim, her türlü yasal haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız.” Edremit Bağımsız Belediye Başkanı Kamil Saka, gittiği yerlerde “Geliyor geliyor, Kamil Saka geliyor” sloganıyla karşılanıyor. Yaklaşık 30 yıl Güre'yi ranta karşı direnerek gelecek kuşaklara aktarabilinecek bir kent halinde tuttuğunu anlatan Saka şunları söylüyor: “Edremit'e geldiğimiz gibi bu korumacı anlayışı Edremit'in genelinde, Altınoluk'ta, Güre'de, Zeytinli'de ve Akçay'da uygulamaya başladık. 5 yıl önce Edremit halkına bir söz verdim: Edremit Belediyesi'nin kapısından yalan ve talan girmeyecek' dedim. 5 yıl boyunca temel ilkemiz dürüstlük oldu. Yeni dönemde de bu kararlı duruşu sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizim sevdamız makam değil Edremittir.”

Cevabı sandıkta alacaklar

Edremit halkının arkasında olduğunu, 1 Nisan'da tekrar Edremitlilerin Belediye Başkanı olacağını ifade eden Başkan Saka şunları söyledi: “Belediye olarak atacağımız her adım Edremit'in değerini artıracak var olan potansiyelini parlatmaya devam edecektir. Bu başarı ancak ve ancak adil, dürüst ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla elde edilebilir. Biz, burada ülkeyi yönetecekleri değil, kenti yönetecekleri seçiyoruz. Onu seçme hakkı da sadece bizlerindir. Ne olduğu belirsiz bir şekilde Ankara'da masa başında oturup, neyin kantarı, neyin topuzu, neyin metresi, neyin santimini izah dahi etmeden, aday belirleyenler gerekli cevabı 31 Mart'ta alacaklar. Bundan benim hiç şüphem yok.”