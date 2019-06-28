Belediyeden öğrencilere kötü haber: Kriz var burslar iptal

Kocaeli’ne bağlı AKP'li Körfez Belediyesi, belediyelerin öğrencilere burs verememesi üzerine Günışığı Derneği isimli bir dernek kurarak 3 bin öğrenciye burs sağlıyordu.

Geçtiğimiz yıl 3 bine yakın öğrenciye aylık 150 lira burs veren belediye, bu yıl da burs vermeye devam edeceğini duyurmuştu. Her sene ekim ayı sonu, kasım ayı başı gibi açıklanan bursların bu yıl da aynı şekilde olacağı bildirilmişti. Ancak, 8 ay boyunca öğrencilerin hesaplarına yatması gereken burslar yatırılmadı. Yetkililer bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Dün burs alan öğrencilere mesajla bursların devam ettirilemeyeceği bildirildi. Belediye gerekçe olarak ekonomik sıkıntıları gösterdi.

EKONOMİK SORUNLAR NEDENİYLE…

Körfez Belediyesi'nin öğrencilere gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı. “Sevgili öğrenci arkadaşlarımız… Belediyemiz himayesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak 2004 yılında kurulan Günışığı Derneği tarafından üniversite öğrencilerine yönelik, bağışçılarımızla sürdürmekte olduğumuz eğitim yardımı çalışmamız; dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların derneğimize yapılan bağışları olumsuz yönde etkilemesi sonucu devam ettirilememiştir. Anlayışınızı bekler eğitim hayatında başarılar dileriz.”