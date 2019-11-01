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Belediyenin servis aracı kaza yaptı: 30 yaralı

Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

15:13 -
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Belediyenin servis aracı kaza yaptı: 30 yaralı

Kaza yapan servis otobüsünde, Dikmen Sağlık Ocağına kontrolleri için götürülen kadınların bulunduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor…

Ankara Çankaya kaza
Son güncelleme: 15:32 01.11.2019
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