Belediyenin servis aracı kaza yaptı: 30 yaralı

Kaza yapan servis otobüsünde, Dikmen Sağlık Ocağına kontrolleri için götürülen kadınların bulunduğu öğrenildi.. Ayrıntılar geliyor&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/belediyenin-servis-araci-kaza-yapti-30-yarali-5425192","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/belediyenin-servis-araci-kaza-yapti-30-yarali-5425192","pageType":"yazi","pageIdentifier":5425192,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5425192,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/belediyenin-servis-araci-kaza-yapti-30-yarali-5425192/","headline":"Belediyenin servis aracu0131 kaza yaptu0131: 30 yaralu0131","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Ankara","\\u00c7ankaya","kaza"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":1572610435,"datePublished":1572610435,"dateModified":1572611541,"info":"{"seo_news":"false"}"});