Belediyenin uygulaması vatandaşı da esnafı da isyan ettirdi

İstanbul Anadolu yakasının en büyük semt pazarlarından biri olan Ümraniye Cumartesi Pazarı’nda bugün esnaf tezgah açmadı. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar evlerine elleri boş döndü.

Özellikle dar gelirli binlerce vatandaşın giyimden mutfağa bir çok ihtiyacını uygun fiyata karşıladığı pazarın kurulmama sebebi ise belediyenin pazar esnafının ödediği rüsum bedeline zam yapması ve pazar tezgahlarının kiralama koşullarını ağırlaştırması. AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin uygulamasını protesto eden esnaf bugün tezgah açmama kararı aldı.

Uygulamanın İstanbul’da sadece Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden pazar esnafı, tezgahlarda imza kampanyası başlatıp vatandaşlardan destek istedi. İlçe sınırları içinde 27 semt pazarı olduğunu ifade eden ve mevcut koşullarda hiç birinin açılamayacağını belirten esnaf belediyenin bu uygulamadan geri dönmesi gerektiğini dile getirdi.

İmza kampanyası başlatan bir esnaf, “Ümraniye Belediyesi sahip olduğumuz pazar yerlerini bize yeniden satmak istiyor. Ayrıca ‘pazar fiyatları ile market fiyatları aynı’ olacak dayatmasında bulunuyor. Biz bu dayatmalara karşıyız.” dedi.

Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Emin Akbulut konuyla iligili yaptığı açıklamada, “Ümraniye Belediyesi tezgah kiralamayı neredeyse yasakladı. Tezgahların bir çoğu kiralama yöntemiyle çalışıyor. Uygulamayı protesto eden arkadaşlarımız tezgah açmadı. İstanbul’un diğer ilçelerinde böyle bir uygulama yokken Ümraniye Belediyesi’nin böyle karar almasına anlam veremedik. Uygulama devam ederse İstanbul’un tamamında tezgah açmama yoluna gidebiliriz.” dedi